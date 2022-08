Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacau a obținut acreditarea domeniului de doctorat „Filologie” din cadrul Școlii de Studii Doctorale, conform Ordinului de Ministru nr. 4518/10.08.2022. Temele de doctorat vor fi din cinci specializari din domeniul „Filologie”: literatura romana, limba romana, literatura…

- Administrația Bazinala de Apa Siret a finalizat și recepționat lucrari de aparare impotriva inundațiilor in orașul Darmanești, județul Bacau. Lucrarile fac parte dintr-un proiect mai amplu, care vizeaza amenajarea raului Trotuș și a afluenților sai in zonele cele mai expuse riscului. Au fost executate…

- Interviu cu scriitorul Culița Ioan UȘURELU, directorul Festivalului Internațional de Creație „Vrancea literara” – Ce valoare are pentru dumneavoastra cuvantul pe care-l sculptați in opera? – Dupa Evanghelia lui Ioan, „la inceput era Cuvantul, și Cuvantul era la Dumnezeu, și Cuvantul era Dumnezeu”.…

- Astazi s-a aflat ca UMB Spedition a transmis o cerere de reziliere a tuturor contractelor pe care le are cu Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere. UMB este unul dintre cei mai buni și serioși constructori din Romania, care a executat lucrari de calitate și care a respectat termenele…

- Compania DEDEMAN va construi doua sensuri giratorii in municipiul Bacau pe care le va dona Primariei. Cele doua giratorii vor fi situate pe Calea Republicii nr.169 și pe str. Izvoare nr. 54. Lucrarile sunt rezultatulunor protocoale de colaborare incheiate cu Primaria Bacau și care vor fi discutate in…

- Organizatorii evenimentului ,,Open Air Blues in the garden, Darmanești jazz blues festival”, care se desfașoara anual in orașul Darmanești – Bacau au bucuria de a ne anunța ca printre participanții la ediția din acest an (26 – 28 august) se vor afla și olandezii din trupa Harlem Lake, caștigatorii celei…

- La Insula de Agrement nivelul apei a mai crescut fața de anul trecut. Normal, mai pe langa maluri, și vegetația. „Suntem la mana vremii. Cand se inchiriaza o barca se cer doar datele personale. Sunt recomandate caiacele, canoele, pentru a se face mai ușor un circuit. La vasle, chiar și in doi, efortul…

- Poezie-fanion a romanismului, publicata de George Sion (1822-1892), apare in inregistrarile de pe internet in formate dezavantajoase pentru adevarul editorial: fie este reprodusa doar prima strofa, fie prima si ultima, fie sunt segmentate in catrene, ceea ce contravine tiparului originar. Mai trist…