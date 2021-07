Începe criza? Mai multe benzinării din capitală nu mai au motorină în stoc Citeva benzinarii din capitala anunța ca nu mai au motorina in stoc. Cel puțin rețelele de alimentare Tirex, Bemol și Rompetrol. ANRE nu ne-a putut oferi detalii la subiect deocamdata. La ultima ședința ANRE, atunci cind s-a luat decizia de modificare a marjei comerciale pentru vinzarea angros a produselor petroliere, se menționa ca decizia a fost determinata de incidentul produs la Rafinaria P Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Criza de carburanți in țara. Una dintre cele mai mari companii a pus limita la alimentare cu motorina, din lipsa de carburanți. Responsabilii au confirmat pentru UNIMEDIA ca pot fi cumparate nu mai mult de 10 litri pentru o mașina, 20 litri pentru microbuze, iar 50 litri pentru mașinile de mare tonaj.…

- Criza gunoaielor incinge din nou spiritele la primaria sectorului unu din București. Primarul Clotilde Armand a convocat o ședința la care au participat și edilul general al capitalei, Nicușor Dan, dar și ministrul Mediului, Tanczos Barna.

- Unul dintre cei doi angajați ai Petromidia, raniți in timpul exploziei de la rafinarie, a murit, anunța, marți, reprezentanții companiei. Este al doilea deces dupa explozia urmata de incendiul de la Rafinaria din Navodari. Rompetrol a anunțat, marți, ca in cursul zilei, unul din cei doi angajați…

- O retea de benzinarii din tara a scumpit carburantii. Cel mai mult a crescut pretul la gazul lichefiat, cu aproximativ 40 de bani, care a ajuns sa coste 11 lei si 74 de bani. Motorina este mai scumpa decit la alte benzinarii cu circa 10 bani si costa 16 lei si 49 de bani, iar benzina cu cifra octanica…

- Doua dintre persoanele ranite in explozia de vineri de la rafinaria Petromidia se afla la spitalul Floreasca din Capitala, cu arsuri pe 25-30% din suprafata corpului, in timp ce un alt ranit a fost operat si este in afara oricarui pericol la Spitalul Judetean din Constanta, potrivit unui comunicat al…

- Incidentul a avut loc astazi, in jurul orei 14.00. Un bebelus a fost gasit mort, in toaleta unei benzinarii din Capitala, iar autoritațile fac cercetari pentru a stabili cauzele și condițiilor in care s-a produs decesul, a informat Direcția Generala de Politie a Municipiului București. O angajata a…

- O explozie urmata de un incendiu a avut loc vineri, in jurul orei 12:20, la Navodari, la Rafinariei Petromidia deținuta de compania Rompetrol. In urma incidentului, trei persoane au fost ranite. Momentul exploziei a fost surprins de o persoana aflata pe malul Marii Negre, aceasta filmand chiar cand…

- Este nevoie sa avem un buget al Bucureștiului rapid, afirma premierul Florin Cițu, care precizeaza ca, impreuna cu Dan Barna, ii vor chema pe liderii PNL și USR PLUS din Capitala pentru deblocarea...