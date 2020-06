Stiri pe aceeasi tema

- Examenele de anul acesta se vor desfașura in condiții speciale, cu circuite de intrare si de iesire a elevilor, a parinților și a personalului, in scoli, scrie Agerpres.Ministerul Educatiei si Ministerul Sanatatii au stabilit, printr-un ordin comun, mai multe masuri care trebuie respectate in scoli…

- Comunicat. Biroul de informare si relatii publice din cadrul Tribunalului Arad este abilitat sa aduca la cunostinta opiniei publice urmatoarele: In vederea protejarii intereselor minorilor...

- Castelul Bran se redeschide pentru vizitatori vineri, 5 iunie 2020, la ora 9.00. Dat fiind ca revederea este un eveniment mult așteptat, conducerea Castelului Bran pregatește pentru vizitatorii sai o serie de noutați in perioada urmatoare, printre care și bucuria descoperirii unor zone expoziționale…

- Terasele și plajele se deschid de la 1 iunie iar Guvernul a publicat masurile specifice de prevenire a raspandirii coronavirusului, care vor trebui respectate de clienți, dar și de agenții economici din turism și alimentație publica. La terase vor putea sta maxim patru persoane la fiecare masa, la o…

- Obligativitatea purtarii maștii de protecție Obligativitatea purtarii maștii de protecție în mijloacele de transport în comun impune masuri organizatorice speciale pentru evitarea aglomerației. O atenție deosebita va fi acordata metroului, unde accesul calatorilor va fi…

- Aproximativ 15.400 de persoane au intrat in tara, in ultimele 24 de ore, dintre acestea 10.100 prin punctele de trecere a frontierei cu Ungaria, a informat, sambata dimineata, Politia de Frontiera Romana.Potrivit sursei citate, in ultimele 24 de ore, prin punctele de trecere a frontierei au…

- Martin Tudor (43 de ani), fost portar la Steaua, a murit, luni in jurul orei 10:00. Acesta a fost condus astazi pe ultimul drum de catre familie, de doar cațiva foști colegi de la Steaua și foarte puțini fani. Tudor a fost inormantat astazi in localitatea valceana Ștefanești, de unde era originar și…

- Federatia Sanitas considera obligatorie asigurarea echipamentelor de protectie adecvate pentru cadrele medicale care intra in contact cu pacientii de la Unitatile de Primiri Urgente ale spitalelor, se arata intr-un comunicat al organizației sindicale, preluat de Agerpres.