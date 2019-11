Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu cateva zile, europarlamentarul liberal Rareș Bogdan a susținut ca «in 48 de ore de la instalarea noului Guvern vor fi inlocuiți din funcție toți prefecții și subprefecții!». La nici 2 de ore, deputatul ialomițean Gheorghe Tinel in cere lui Gigi Petre demisia de onoare. Un pas in spate De…

- Laurențiu Bondor a demisionat din funcția de președinte al PMP Campia Turzii, in urma cu circa doua saptamani, invocand faptul ca timpul nu-i mai permite sa se ocupe și de problemele politice, așa... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- ​Liderul PSD Bacau, Dragos Benea vrea sa propuna retragerea sprijinului politic pentru primarul PSD al Bacaului, Cosmin Necula. Benea este nemulțumit de faptul ca acesta acuza Guvernul ca nu direcționeaza bani pentru proiectele privind infrastructura și pentru a acoperi datoriile locale. De altfel,…

- Premierul Viorica Dancila il critica dur pe presedintele Klaus Iohannis, dupa decizia Curtii Constitutionale prin care se constata ca a generat un conflict juridic de natura constitutionala prin refuzul numirii ministrilor interimari. Dancila ii cere demisia lui Iohannis."Un gest de onoare…

- Alice Iacobescu a demisionat de la Digi24, dupa ce a lucrat timp de șapte ani la televiziunea de știri a grupului RDS. Jurnalista era unul dintre cei mai vechi oameni din echipa postului. Jurnalista Alice Iacobescu a confirmat demisia, precizand ca se afla in perioada de preaviz, relateaza Pagina de…

- Presedintele USR, Dan Barna, i-a transmis presedintelui Klaus Iohannis sa-i solicite premierului Viorica Dancila demisia si sa declare public si explicit ca nu va mai acorda 'inca o sansa' PSD. "Ii cer presedintelui Iohannis sa-i ceara doamnei Dancila demisia si, mai ales, sa declare public si explicit,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, anunta ca liderii grupurilor PNL din Parlament au fost mandatati sa discute cu grupurile parlamentare pentru sustinerea motiunii de cenzura, el spunand ca nu se "oboseste" sa ceara demisia premierului, pentru ca stie ca nu va face acest lucru."Daca ar avea…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat la finalul reuniunii Biroului Executiv al partidului ca guvernul „isi bate joc de banii europeni” si ca Romania risca sa piarda peste 10 miliarde de euro. Totodata, acesta i-a cerut demisia ministrului Agriculturii Petre Daea, pe care il face „mincinos” si…