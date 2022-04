Incep controalele in pietele iesene In contextul apropierii Sarbatorilor de Paște, mai multe instituții deconcentrate vor efectua verificari la nivelul județului Iași cu privire la legalitatea comercializarii produselor de origine animala și non-animala. ”Ne dorim ca toți ieșenii sa aiba parte de sarbatori liniștite și in siguranța. Vor fi efectuate verificari in piețe, targuri, in zone in care se comercializeaza produse specifice sarbatorilor pascale, pentru a ne asigura ca sunt respectate toate prevederile legale. Activitatea comisiei mixte va demara saptamana viitoare și se va finaliza dupa Paște, urmand a se prezenta un raport… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

