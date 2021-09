Stiri pe aceeasi tema

- "In urma cu putin timp, ISU Giurgiu a fost solicitat sa intervina pentru stingerea unui incendiu cu degajari mari de fum, pe un teren din localitatea Adunatii Copaceni. La fata locului s-au deplasat pompierii din cadrul Punctului de Lucru Calugareni si Garzii de Interventie Mihailesti, cu doua autospeciale…

- Aproximativ 10 hectare de stuf si vegetatie uscata au ars, miercuri seara, in zona Lacului Babadag din judetul Tulcea. Potrivit ISU Delta, incendiul a izbucnit, cel mai probabil, din cauza neatentiei unei persoane care a facut focul intr-un spatiu deschis, informeaza Agerpres. Pompierii au intervenit…

- Patru turiști maghiari s-au ratacit cu mașina intr-o padure din județul Argeș. Aceștia au urmat indicațiile GPS-ului și s-au pierdut in padure. Drumul pe care mergeau cei patru turiști face legatura intre comunele Arefu și Salatrucu. Dupa ce au realizat ca nu mai pot inainta, s-au abatut pe un alt drum.…

- Circulatia pe DN 61 a fost ingreunata vineri seara din cauza fumului dens in urma producerii unui incendiu de vegetatie uscata si maracinis care a cuprins o suprafata de aproximativ trei hectare in dreptul localitatii Vadu Lat, a anuntat ISU Giurgiu. „In aceasta seara, ISU Giurgiu a fost solicitat prin…

- De dimineața, in jurul orei 6, pompierii au intervenit in localitatea argeșeana Ungheni pentru stingerea unui incendiu care a cuprins acoperișul de aproximativ 40 mp al unei case, circa 500 kg de fan, lemn de foc și anexe gospodarești construite preponderent din materiale combustibile, cu suprafața…

- Un incendiu puternic a avut loc in aceasta dimineața in Rusu Bargaului. Deși pompierii au scos o butelie de gaz din interior, pentru a minimaliza daunele, casa a ars in totalitate. S-a dat alarma puțin inainte de ora 09.00. Un incediu a izbucnit la o casa de locuit din Rusu Bargaului. Au fost mobilizate…

- Pompierii giurgiuveni au fost solicitati in ultimele 24 de ore pentru stingerea a patru incendii de liziera de padure si miriste care s-au manifestat in patru localitati din judet si care au cuprins o suprafata totala de aproximativ sapte hectare. Astfel, pentru stingerea unui incendiu izbucnit…

- O casa din Hotarele (județul Giurgiu) a ars aproape in totalitate, azi-noapte, intr-un incendiu violent, pompierii stabilind ca focul a fost pus intenționat. Cazul a fost preluat de Poliție. Potrivit reprezentanților ISU Giurgiu, pompierii din cadrul Punctului de Lucru Greaca și Garzii de Intervenție…