Un incendiu puternic a izbucnit marți, 19 iulie, pe versanții Muntelui Penteli, in suburbiile din nordul Atenei, protecția civila din Grecia cerand evacuarea a noua sate din aceasta zona, transmit Greek Reporter și agenția France Presse, cea din urma preluata de Agerpres . Un numar de 350 de pompieri, 15 avioane si noua elicoptere au fost mobilizate in incercarea de a stinge flacarile, care ameninta localitatile Penteli, Nea Penteli, Daou, Dioni, Kallitechnoupoli, Anthoussa, Drafi si Dassamari, au anunțat pompierii eleni. Incendiul a izbucnit mai intai in zona Daou, in Penteli, și s-a propagat…