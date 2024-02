Incendiu pe bulevardul Aurel Vlaicu din Constanta. Intervin mai multe echipaje de pompieri

Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea au fost sesizati prin apel la numarul 112 despre producerea unui accident pe raza judetului Constanta. Potrivit ISU, un accident rutier a avut loc cu doua autoturisme implicate pe A4, la kilometrul 17. La fata locului intervine…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati sa intervina in localitatea Stupina judetul Constanta.Din primele informatii o casa de locuit a fost cuprinsa de flacari.Interventia are loc pe strada Atelierelor.Locuinta cu o suprafata…

- Noaptea trecuta, pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati sa intervina in localitatea Mihail Kogalniceanu pentru stingerea unui incendiu ec a cuprins o casa de locuit. La fata locului au intervenit pompierii cu trei autospeciale…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati sa intervina in aceasta seara in zona reprezentantei auto Mercedes de pe bulevardul Aurel Vlaicu din Constanta. Din primele informatii mai multe deseuri ar fi fost cuprinse de flacari.…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta seara sa intervina pe bulevardul tomis din Constanta. Din primele informatii a fost semnalat fum pe casa scarii in Constanta, bulevardul Tomis, nr. 6.La fata locului intervin…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati sa intervina in aceasta seara in judetul Constanta. Potrivit ISU Dobrogea un incendiu a izbucnit in localitatea Lumina. Din primele informatii o casa a fost cuprinsa de flacari. ...

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati sa intervina pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins bucataria unei locuinte de pe strada Sperantei nr. 195, localitatea Pietreni.La fata locului intervin Punctul Temporar de Stingere…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati sa intervina pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins un autoturism pe bulevardul 1 Mai, in municipiul Constanta zona Centrului de Scafandri.La fata locului intervine Detasamentul Port…