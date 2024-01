Incendiu la un hotel de pe Splaiul Independenței, din Capitală Un incendiu puternic a izbucnit in aceasta dimineața la un hotel. Acoperișul acestuia a luat foc, iar cele 20 de persoane surprinse de incendiu au fost evacuate. Pompierii ajunși la fața locului intervin pentru stingerea incendiului care se manifesta la acoperișul cladirii cu doua etaje. Potrivit primelor informații, incendiul se manifesta pe o suprafața de 100 de mp. Din fericire, incendiul s-a soldat doar cu pagube materiale, nicio persoana nefiind ranita. Ce spun reprezentanții ISU BIF? ”Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la acoperisul unei cladiri P+2 cu destinatia de hotel,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit marti dimineata la un hotel situat pe Splaiul Independentei, 20 de persoane fiind evacuate, anunta ISUBIF. ”Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la acoperisul unei cladiri P+2 cu destinatia de hotel, in Splaiul Independentei”, precizeaza sursa citata. Suprafata afectata…

- Pompierii intervin, marti dimineata, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un hotel situat in zona centrala a Capitalei. Incendiul se manifesta la acoperisul unei cladiri cu parter si doua etaje, cu destinatia de hotel, situata pe Splaiul Independentei. Conform ISU Bucuresti-Ilfov, suprafata afectata…

- Pompierii din cadrul ISU Bucuresti-Ilfov intervin, marti dimineata, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un hotel situat in zona centrala a Capitalei, pe Splaiul Independentei. Primele date arata ca in urma evenimentului nu sunt victime. Incendiul se manifesta la acoperisul unei cladiri cu parter…

- Mobilizare in randul pompierilor, care intervin pentru stingerea unui incendiu ce a izbucnit in zona centrala a Capitalei, la un hotel. Pompierii de la ISU Bucuresti-Ilfov intervin marți dimineața, 9 ianuarie, cu mai multe autospeciale, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un hotel din zona centrala…

- Pompierii din cadrul ISU Bucuresti-Ilfov intervin, in aceasta dimineata, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un hotel situat in zona centrala a Capitalei, pe Splaiul Independentei. Primele date arata ca in urma evenimentului nu sunt victime. Incendiul se manifesta la acoperisul unei cladiri cu…

- Incendiu la un hotel din Bucuresti Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la acoperisul unei cladiri P 2 cu destinatia de hotel, in Splaiul Independentei, cu suprafata afectata de 100 mp, transmite ISU Bucuresti Ilfov. Au fost evacuate 20 de persoane si alertate 8 autosp de stingere, 2 autoscari,…

- Pompierii au intervenit marți dimineața, 9 ianuarie, pentru stingerea unui incendiu produs la Antique Hostel, situat in centrul Bucureștiului, in zona Piața Unirii-Centrul Vechi, iar 20 de persoane au fost evacuate, a anunțat ISU.Suprafața afectata a cladirii vechi de peste 100 de ani a fost de 100…

- Un incendiu s-a produs joi la un apartament dintr-un bloc de pe strada Zagazului din Capitala, potrivit ISU B-If. Echipele de pompieri au patruns in apartament. Incendiul s-a manifestat la materialele textile de pe terasa. Suprafața afectata este de 20 de metri patrați.Un numar de 20 de oameni au fost…