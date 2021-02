Stiri pe aceeasi tema

- In dimineața zilei de 23 februarie, la ora 03:00, salvatorii din cadrul Detașamentului de Pompieri Onești au fost solicitați sa intervina in localitatea Manastirea Cașin pentru lichidarea unui incendiu produs intr-o gospodarie. Imediat, la locul evenimentului s-au deplasat doua autospeciale de intervenție…

- O femeie a facut atac de panica dupa ce și-a vazut locuința in flacari! Acoperișul a ars din cauza unui coș de fum neprotejat termic fața de materialele combustibile. Marți, 09 februarie, in jurul orei 06:50, un apel la numarul unic de urgența 112, anunța izbucnirea unui incendiu la o locuința din comuna…

- Luni, 19 ianuarie, salvatorii de la ISU Alba au avut doua intervenții inedite, ambele soldate cu succes. Pompierii din Campeni au salvat o caprioara blocata intr-un sloi de gheața, iar cei de la Garda de Intervenție Blaj au scos din apele inghețate ale Tarnavei Mari, un cațel care s-ar fi... Articolul…

- Pompierii bihoreni atrag din nou atenția asupra coșurilor de fum și a mijloacelor de incalzire utilizate, in urma unui incendiu produs miercuri dupa-masa, la o locuința de pe strada Seleușului din Oradea.

- Colonel medic dr. Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, a fost vaccinat marți dimineața, la la Centrul de vaccinare pentru COVID-19 amenajat in cadrul Ambulatoriului Integrat de la Spitalul Universitar de Urgența Militar Central „Carol Davila”. „Ne dorim ca toate vaccinurile…

- Șoferul unui autoturism a suferit arsuri la membru superior drept, dupa ce a incercat sa-și recupereze cateva bunuri din autoturismul cuprins de flacari. Pompierii militari au intervenit astazi, in jurul orei 11:20, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism aflat in staționare, in zona…

- Echipajele de stingere și unul de Terapie Intensiva din cadrul ISU BN au plecat de urgența spre Tarlișua. O casa de locuit e cuprinsa de flacari. Din primele informații, doua persoane ar fi prinse inauntru. Doua echipaje de pompieri și unul de Terapie Intensiva Mobila din cadrul ISU BN au fost direcționate…

- Doua case au ars in totalitate, afectat fiind si acoperisul unui al treilea imobil, joi seara, in localitatea Agigea, fara a se inregistra victime, pentru stingerea incendiului pompierii intervenind timp de peste doua ore, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea". Cauza…