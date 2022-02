Stiri pe aceeasi tema

- Vineri seara, la ora 21:12, pompierii de la ISU Timiș au fost anunțați despre producerea unui incendiu la Centrul Școlar pentru Educație Incluziva „Constantin Pufan” din Timișoara. A fost alertat Detasamentul 1 și 2 Timișoara, iar la fața locului au fost mobilizate șapte autospeciale de stingere cu…

- Din primele informații, sute de elevi au fost evacuați in curtea interioara a unitații de invațamant, in urma unui apel la 112 prin care se anunța ca in cladire a fost plasata o bomba.Inspectorul scolar general adjunct Cosmin Hogea a afirmat ca ar fi vorba despre 485 de elevi evacuati si 70 de cadre…

- Peste 500 de elevi si cadre didactice de la Liceul catolic Gerhardium din centrul municipiului Timisoara au fost evacuati din cladire, miercuri, in urma unui apel la 112 care anunta ca in incinta scolii ar fi amplasata o bomba.Potrivit unor surse judiciare, s a primit un apel prin 112, iar la fata locului…

- Zeci de elevi ai Liceului Catolic din Timișoara au fost evacuați in curtea interioara a unitații de invațamant, in urma unui apel la 112 prin care se anunța ca in cladire a fost plasata o bomba.

- Zeci de persoane au fost evacuate in noaptea de joi spre vineri, la Lugoj. Alarma s-a dat dupa miezul noptii cand un locatar din blocul de pe strada Caransebesului a sunat la 112 si a anuntat ca pe casa scarilor se simte un miros puternic de gaz. La fata locului au sosit mai multe echipaje de pompieri…