Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 102 persoane au fost evacuate vineri dimineata, in urma incendiului izbucnit la Institutul "Matei Bals" din Capitala. Rareș Bogdan, total dezamagit de LEGEA PNL: Ramane una dintre dorințele mele cele mai FIERBINȚI "Am reusit sa lichidam incendiul si sa evacuam personalul atat de…

- Un incendiu devastator a izbucnit in aceasta dimineața intr-un pavilion al Spitalului de Boli nfecțioase Matei Balș din Capitala. Trei persoane au fost gasite carbonizate, iar o a patra a fost declarata decedata dupa ce salvatorii au incercat minute in șir sa o resusciteze. Peste 100 de pacienți infectați…

- Patru pacienți au murit carbonizați dupa un puternic incendiu care a izbucnit astazi dimineața la ora 5.00 la parterul Institutului Matei Balș din București unitate unde sunt tratați bolnavi Covid-19. ISU Bucuresti-Ilfov a declansat Planul Rosu de interventie. Incendiul a izbucnit la parter fiind afectate…

- Patru persoane au decedat in urma incendiului izbucnit vineri dimineata la Institutul de boli infectioase ''Matei Bals'' din Capitala. Primii trei pacienti au murit carbonizati, iar al patrulea a fost intoxicat cu fum si nu a mai putut fi resuscitat, a precizat Raed Arafat. Un incendiu a izbucnit…

- Un incendiu a izbucnit, vineri dimineața, la un corp de cladire de la Spitalul Matei Balș din București. Pompierii au activat codul roșu de intervenție. Cel puțin trei persoane au murit la parterul cladirii unde a izbucnit incendiul. UPDATE: Din primele informații, trei persoane au murit in saloanele…

- Un incendiu a izbucnit, vineri dimineața, la un corp de cladire de la Spitalul Matei Balș din București. Pompierii au activat codul roșu de intervenție. In jur de 100 de persoane se aflau in cladire in care a izbucnit focul, a transmis ISU București-Ilfov. Incendiul a fost stins, iar pompierii au format…

- Un incendiu a izbucnit, vineri dimineața, in secția ATI a Spitalului Medicala III din Targu Mureș. Din fericire, angajații spitalului au reușit sa stinga flacarile la timp pentru a evita o nenorocire precum ceda din Piatra Neamț. Incendiul a izbucnit dupa ce o priza dintr-un salon din sectia de Terapie…

- UPDATE – Reprezentantii Directiei de Sanatate Publica (DSP) Iasi au declarat ca un pacient care a fost transferat, sambata noaptea, de la Spitalul Judetean Piatra Neamt la Spitalul Municipal Pascani, a murit. Potrivit sursei citate, barbatul a fost adus la Spitalul Municipal Pascani de la Unitatea de…