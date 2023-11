Incendiu la o casă pe strada Sudului din Târgu Mureș Trei echipaje de stingere și trei echipaje medicale din cadrul Detașamentului Targu Mureș au fost solicitate sa intervina in aceste momente in muncipiul Targu Mureș strada Sudului pentru lichidarea unui incendiu ce a cuprins o casa de locuit. Acesta s-a manifestat in interiorul locuinței, cu degajari de fum, fiind localizat la scurt timp dupa sosirea forțelor la fața locului. Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

