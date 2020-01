Incendiu la Cluj din cauza artificiilor de Revelion. Pompierii au intervenit peste cinci ore

Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din Cluj au intervenit timp de mai bine de cinci ore pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un fanar, in care au ars peste 1.000 de baloți de paie. Primele indicii arata ca focul a pornit din cauza unor artificii folosite necorespunzator in noaptea de Revelion, potrivit Mediafax.Potrivit…

- Alarma a fost data în jurul orei 00.10, iar pompierii sosiți la fața locului au gasit anexa cuprinsa în totalitate de flacari. “În vecinatatea anexei, la o distanța de circa 5-6 m, se afla casa de locuit. Pompierii au reușit prin intervenția operativa sa limiteze de…

- Un bloc din centrul Ploiestiului a fost evacuat, sambata dimineata, din cauza unui miros intepator care a alertat locatarii. ISU Prahova a chemat laboratorul CBRN pentru a detecta sursa gazului toxic.

- Reprezentanții ISU Cluj au declarat, sambata, corespondentului MEDIAFAX, ca la locul incendiului au intervenit cinci autospeciale, plus patru echipaje ale Serviciului de Voluntari Situații de Urgența (SVSU) Gherla. Cercetarea la fața locului va fi reluata in cursul dimineții de duminica, iar in cursul…

- FOTO – Arhiva Un incendiu a izbucnit marți seara, in jurul orei 23:30, la o locuința particulara situata pe strada Campului din Gherla. La fața locului au intervenit in scurt timp pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej, cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma, dar și pompieri din…

- Pompierii militari și civili din Falticeni, Malini și Cornu Luncii au intervenit cu șapte autospeciale pentru stingerea unui incendiu produs intr-o gospodarie din Malini. Focul s-a declanșat la doua ore dupa miezul nopții trecute, din cauza scinteilor provenite din coșul de fum deteriorat. Flacarile…

- Trei persoane, printre care un copil, au fost ranite, sambata, intr-un accident rutier produs pe Autostrada Transilvania, la intrarea in Turda. In accident au fost implicate patru autoturisme, care s-au ciocnit din cauza cetii. Reprezentantii ISU Cluj au declarat ca la fata locului au intervenit mai…

- Șase pompieri cu o autospeciala de stingere au intervenit in aceasta dimineața, in jurul orei 06:30, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o mașina, in localitatea Ciuperceni din județul Satu Mare. Nu au fost inregistrate victime. Cauza probabila de producere a incendiului a fost stabilita ca fiind…