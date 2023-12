Stiri pe aceeasi tema

- 20:45 Doua echipaje din cadrul Punctului de Lucru Dumbraveni, cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma și un echipaj SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani, intervin pentru stingerea unui incendiu la o gospodarie din comuna Slobozia Bradului. Ajunși la fața locului pompierii militari…

- Microbuzul in care se aflau muncitorii a intrat in plin in cele doua utilaje.Șapte persoane se aflau in mijlocul de transport cand s-a produs accidentul, iar in urma impactului 4 au fost ranite. Una dintre victime a ajuns de urgența la spital cu mai multe traumatisme.Iar in Vrancea, o cisterna incarcata…

- Șase echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani intervin cu 3 autospeciale de stingere, 1 autospeciala de intervenție și salvare de la inalțimi, 1 autospeciala de descarcerare și 1 ambulanța SMURD, pentru stingerea unui incendiu, in comuna Vanatori, sat Petrești. La sosirea forțelor de intervenție,…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati sa intervina pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins acoperisul unei case, in localitatea Mircea Voda.La fata locului intervin Detasamentul Medgidia cu o autospeciala de stingere cu…

- Un incendiu a izbucnit in aceasta dimineata la cabina unui tir parcat in localitatea aradeana Zerind. Pompierii au intervenit de urgenta si au reusit sa salveze remorca si incarcatura autocamionului. In jurul orei 8 pompierii militari aradeni au fost solicitați sa intervina pentru stingerea unui incendiu…

- Miercuri, 04 octombrie a.c., peste 20 de pompieri militari oradeni au actionat pentru stingerea unui incendiu de amploare, izbucnit la un depozit de produse parafarmaceutice din localitatea SantionPotrivit ISU Bihor, apelul care sesiza producerea evenimentului a fost primit in dispeceratul Inspectoratului…

- Un incendiu a cuprins astazi una dintre cele mai mari cladiri din orasul egiptean Ismailia, pe Canalul Suez, cel putin 25 de persoane fiind ranite, au anunțat autoritațile, citate de France Presse, potrivit digi24.ro .

