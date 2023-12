Stiri pe aceeasi tema

- Forfota și spaima, in noaptea de joi spre vineri, 7 spre 8 decembrie, in apropierea unui bloc din Timișoara. Mai multe mașini au luat foc, dupa ce un incendiu ar fi izbucnit in prima faza la o duba. Speriați, oamenii au pus mana pe telefon și au sunat pentru a chema pompierii. Nu mai puțin […] The post…

- FOC…Alarma a fost data aseara. Pompierii au fost solicitati sa intervina pentru stingerea unui incedniu izbucnit la o locuinta din Vulturesti. La fata locului s-au deplasat militarii din Negresti si Vaslui care au intervenit cu patru autospeciale pentru limitarea si lichidarea incendiului. La sosirea…

- Viceprimarul Ruben Lațcau anunța ca, in curand, consilierii locali din Timișoara vor majora taxa pe care o vor plati șoferii carora le-a fost ridicata mașina pentru a reintra in posesia ei. Marți, TimPark a ridicat 13 mașini, noua dintre acestea fiind din categoria celor abandonate.

- Romania dispunea, in 2022, de 1.299.318 de locuri de parcare publice, fața de 1.275.603 in 2021 și 1.174.491 in 2020, arata analiza Inventarul Parcarilor Publice, realizata de integratorul de soluții inteligente la cheie Vegacomp Consulting. „In aceasta ediție, observam o creștere semnificativa a veniturilor…

- Recent, Alin Nica, președintele Consiliului Județean Timiș, a vorbit de soarta Stadionului „Dan Paltinișanu”, cerandu-le autoritațile centrale sa grabeasca procedurile birocratice necesare demolarii actualei arene. Alfred Simonis, președintele PSD Timiș și președintele Camerei Deputaților, spune ca,…

- Transportul in comun, si asa deficitar din Timisoara, a fost afectat astazi din nou de soferi carora nu le pasa unde isi lasa autovehiculele. Daca ieri doua soferite au cauzat blocaje pe liniile de tramvai. Ziua de vineri a inceput cu blocarea tramvaielor 1, 2 și 6 pe strada Nemoianu, sensul spre Piața…

- ■ un incendiu catastrofal a avut loc noaptea trecuta, la Straja, comuna Tarcau ■ pompierii s-au luptat cu flacarile aproximativ noua ore, terminand misiunea in aceasta dimineața, la ora 09.00 ■ Alarma a sunat la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta pe data de 16 octombrie 2023, in jurul orei 22:16,…

- Accident de circulație, miercuri dimineața, langa spitalul Victor Babeș din Timișoara. Un barbat a fost ranit grav dupa ce o șoferița nu a respectat distanța regulamentara in trafic. In coliziune au fost implicate doua autoturisme și doua autocamioane. Accidentul a fost filmat de camerele de supraveghere…