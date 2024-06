Stiri pe aceeasi tema

- Scriitoarea Ana Blandiana a prezentat, in cadrul unei conferinte intitulata "Poate poezia salva lumea?", sustinuta vineri seara la Targul de cArte Alba Transilvana, trei momente in care oamenii au recurs la poezie ca la o salvare, potrivit Agerpres.

- Aceste proiecte au beneficiat de granturi in valoare de 22,3 miliarde de lei. The post MOTORUL FINANȚARII PROIECTELOR EUROPENE IN ROMANIA Contribuția esențiala la dezvoltarea țarii și sprijinul pentru antreprenori first appeared on Informatia Zilei .

- Programul Național „Școala Altfel" a oferit colectivului profesoral de la Colegiul Tehnic Radauți prilejul desfașurarii unor activitați „altfel" decat cele de zi cu zi, la clasa.Activitați extracurriculare care sa devina surse de cultura școlara prietenoasa și atractiva.In ...

- Directorul Spitalului Buhuși, Constantin Poiana, a participat la o importanta conferința desfașurata la Parlamentul European in data de 16 aprilie 2024. Evenimentul a fost organizat de dna eurodeputat Maria Grapini in colaborare cu Institutul de Dezvoltare și Expertiza a Proiectelor (IDEP), iar Asociația…

- Administratia trebuie facuta de oameni cu experienta si intelepciune.De oameni care au demonstrat in viata ca pot face lucrurile asa cum trebuie. Presedintele organizatie municipale PNL Constanta , senatorul Septimiu Bourceanu vorbeste miercuri, 10 aprilie de la ora 15.00 la ZIUA LIVE despre echipa…

- Primarul Vergil Chitac face declaratii la final de sedinta CLM Constanta. UPDATE: Vergil Chitac ia cuvantul. Chitac spune ca nu vinde nicio bucatA de plaja, ci s a votat doar oportunitatea vanzarii cu respectarea dreptului de preemptiune pentru o societate comercialaA fost intrebat despre acordarea…

- Prezent la o emisiune TV, viceprimarul Constanței, Ionuț Rusu, a vorbit despre investițiile in creștere in orașul de la mare, despre proiectele de infrastructura, termoficare și despre modernizarea de care aveau nevoie spitalele și școlile din oraș.