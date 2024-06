Stiri pe aceeasi tema

- Un accident a dus la ingreunarea traficului pe strada Plopilor. Doua autoturisme, un Renault și un Ford s-au ciocnit pe linia de tramvai, ducand la avarierea mai grava a Renault-ului. Martorii susțin ca accidentul s-a produs din cauza autoturismului Renault care ar fi iesit de pe strada de langa Lukoil…

- Un accident a dus la ingreunarea traficului pe strada Plopilor. Doua autoturisme, un Renault și un Ford s-au ciocnit pe linia de tramvai, ducand la avarierea mai grava a Renault-ului.Circulația a fost ingreunata , fiind o zona foarte circulata, chiar daca este o zi de duminica.

- Strazi inundate și canalizari infundate, așa arata Floreștiul dupa o ora de ploi abundente. Suntem martorii unui inceput de vara furtunos. Ploile torențiale au lovit cu forța in mai multe localitați din județul Cluj.Dupa o ploaie torențiala, canalizarea a cedat din nou in Florești: „Grija pe Eroilor…

- Un accident rutier a avut loc astazi pe o strada din cartierul Iris din municipiul Cluj-Napoca. Din primele date, accidentul a avut loc pe strada Oașului din cartierul Iris din Cluj-Napoca, fiind implicate doua mașini. Din fericire, la momentul actual nu au fost anunțate persoane care sa solicite ingrijiri…

- Un barbat in varsta de 77 ani, care se afla la volanul unui autoturism marca Dacia, a provocat joi, 2 mai, in jurul orei 14.00, un accident in care au fost implicate patru mașini. Din pacate, septuagenarul și-a pierdut viața, dupa ce medicii pe mana carora a ajuns nu au mai putut face ...

- Un accident rutier a avut loc duminica la Turda pe strada Panait Cerna. Un conducator auto a pierdut controlul asupra direcției de deplasare și a rupt țeava de gaz de pe strada. Accidentul s-a soldat doar cu pagube materiale potrivit informațiilor noastre dar la fața locului s-au deplasat și pompierii…

- Accident rutier pe strada Gheorghe Marinescu din municipiul Constanta Politistii deplasati la fata locului au constatat ca un barbat, de 47 de ani, ar fi condus un autoturism si ar fi lovit doua vehicule parcate.Oficial de la IPJ Constanta La data de 12 aprilie a.c., in jurul orei 09.15, politisti din…

- Un accident rutier a avut loc astazi in cartierul Maraști din Cluj-Napoca, fiind implicate trei autoturisme. Din primele informații, se pare ca in urma impactului, o autoutilitara a fost proiectata in peretele unei sali de jocuri de pe strada Fabricii. Vom reveni cu mai multe detalii in curand!