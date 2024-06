Stiri pe aceeasi tema

- Parcarea neregulamentara a mașinii in centrul Clujului poate avea nu doar consecințe legale. Un șofer a ramas cu mașina ridicata de autoritați dupa ce a parcat-o necurespunzator. Ba chiar mai mult aceasta a fost și lovita de o bucata mare de tencuiala cazuta de la cladirea sub care a parcat.„Ai doua…

- Primarul Emil Boc a anunțat, la ZIUA LIVE, relansarea licitației pentru cel de-al doilea tronson al centurii metropolitane a Clujului. Este a treia procedura, dupa ce a doua a fost anulata, iar la prima nu s-a prezentat nimeni.

- "Acest tronson al Centurii metropolitane are urmatoarele avantaje pentru clujeni: - prin largirea drumului de la 4 la 6 benzi va fi creata banda dedicata pentru transportul in comun pe toata ruta Florești - Cluj -Napoca, inclusiv in Cluj-Napoca;- asigura accesul la Spitalul Regional de Urgența, unde…

- Centura metropolitana a Clujului, promisa de 20 de ani de administrația Boc ramane in continuare doar pe hartie. In timp ce clujenii se sufoca in traficul infernal pe drumul Cluj-Florești, primarul se zbate de circa 2 ani sa scoata proiectul la licitație, ambele tentative insa, au eșuat. USR Cluj a…

- Centura metropolitana a Clujului, promisa de 20 de ani de administrația Boc ramane in continuare doar pe hartie. In timp ce clujenii se sufoca in traficul infernal pe drumul Cluj-Florești, primarul se zbate de circa 2 ani sa scoata proiectul la licitație, ambele tentative insa, au eșuat. USR Cluj a…

- Licitația pentru tronsonul doi al centurii metropolitane a Clujului a fost anulata in condițiile in care oferta depusa a fost cu 30% mai mare decat valoarea estimata de autoritați, potrivit explicației oferite de primarul Emil Boc.

- Barbatul care a furat odorizante din toneta lui Robi, indragitul vanzator de obiecte din centrul Clujului, a fost reținut pentru 24 de ore.”La data de 26 aprilie a.c. polițiștii Compartimentului de Investigații Criminale din cadrul Secției 1 Poliție Cluj-Napoca au emis ordonanța de reținere, pentru…

- Reprezentanții biroului de Medicina a Muncii au fost și ei la locul tragediei și au constatat ca nu e vorba despre un accident de munca. The post TRAGEDIE Șofer roman de TIR, mort in Italia, in timp ce incarca marfa in camion first appeared on Informatia Zilei .