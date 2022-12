Incendiu de proporţii, în România! A fost urmat de două explozii A fost un incendiu puternic, in noaptea de vineri spre sambata, la o fabrica de brichete din judetul Gorj. Valvataia a fost urmata si de doua explozii. In localitatea Lupoaia, pe raza comunei Catunele, a luat foc fabrica privata de brichete din zona. Unitatea nu mai functiona Investiția a doi tineri, realizata pe raza comunei […] The post Incendiu de proportii, in Romania! A fost urmat de doua explozii first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

