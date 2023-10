Stiri pe aceeasi tema

- Violoncelistul Anton Niculescu și pianista Ana-Maria Negrea propun iubitorilor muzicii de camera din municipiul Sfantu Gheorghe, și nu numai, un un recital extraordinar de violoncel și pian cu titlul „Bijuterii muzicale”. Concertul este organizat de Centrul de Cultura Arcuș și va avea loc marți, 31…

- Artistul britanic Ed Sheeran se intoarce in Romania, in 2024, pentru un concert care va avea loc in București. Concertul lui Ed Sheeran va avea loc pe 24 august, pe Arena Naționala din Capitala. Organizatorii anunța ca biletele vor fi puse in vanzare de incepand de joi, 26 octombrie 2023, ora 10:00…

- ATENEUL NAȚIONAL DIN IAȘI ANUNTA DESCHIDEREA STAGIUNII 2023 – 2024 CU UN CONCERT EXTRAORDINAR – VIOLONCELLISSIMO – CLASIC LA PUTEREA A III-A Ateneul Național din Iași anunța cu bucurie deschiderea stagiunii 2023-2024. Evenimentul care va marca inceputul noii stagiunii este un concert extraordinar susținut…

- Florina Rad, medic primar in psihiatrie pediatrica la Spitalul Obregia din Capitala, a declarat intr-un interviu acordat News.ro ca dupa pandemie procentul adolescentilor diagnosticati cu tulburari din sfera emotionala a crescut foarte mult, de la in jur de 10% inainte de pandemie la 30-40% internari…

- POLITIA CAPITALEI SOLICITA SPRIJINUL CETATENILOR PENTRU DEPISTAREA UNEI MINORE DISPARUTEMinora disparuta se numeste TEIANU TIMEEA ANA, este in varsta de 14 de ani si are urmatoarele semnalmente:• Inalțime 1,60 m, greutate 50 kg, ochi caprui, par șaten, forma fetei rotunda;• La data dispariției purta:…

- Peste 2.000 de romani și americani sunt așteptați in capitala americana la un concert extraordinar pentru celebrarea libertații religioase. Evenimentul, care se desfașoara cu casa inchisa, se bucura de participarea a peste 140 de artiști romani, precizeaza reprezentanții Ambasadei Romaniei in SUA.Romania…

- Pe scena Casei de Cultura a Sindicatelor Suceava va avea loc marți, 10 octombrie, de la ora 19:30, Concertul psaltic extraordinar „Lumina din Lumina". Organizatorii anunța ca evenimentul de inalta incarcatura spirituala se inscrie intr-un miniturneu care va cuprinde inițial trei orașe ...

- Un accident rutier s-a produs in aceasta dimineața, pe bulevardul Renașterii din capitala. Un troleibuz cu pasageri a lovit un automobil care a intrat neregulamentar pe banda dedicata transportului public. Mașina a fost, ulterior, proiectata intr-un alt autoturism.