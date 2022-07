Încă un week-end plin de evenimente la Craiova Summer Fest Și in acest sfarșit de saptamana Craiova va fi animata de o multitudine de evenimente, atat pe scena din Centrul Vechi, cat și in alte locații din municipiu. Evenimentele din centrul Craiovei vor debuta vineri, 29 iulie, de la ora 19.00 cu spectacolul “Experimentele profesorului distrat” susținut de Teatrul pentru Copii si Tineret Colibri. Copiii talentați ai Palatului Copiilor vor susține doua spectacole, de muzica populara și ușoara. Sambata, 30 iulie, tot de la ora 19:00, in Piața Frații Buzești va avea loc un Flash Mob – “ECO YOUTH FLASH MOB”, organizat de ANDCTR Craiova. Seara va continua… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

