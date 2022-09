Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Galați s-a pronunțat joi definitiv in dosarul in care fostul președinte al Consiliului Județean (CJ) Braila, Gheorghe Bunea Stancu, fusese trimis in judecata in anul 2014 pentru fapte de corupție. Dupa aproape 8 ani de procese, instanța de apel a menținut prima soluție pronunțata la Tribunalul…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a cerut, joi, la un eveniment organizat de Curtea de Conturi, ca instituțiile statului sa ancheteze fraudele cu bani publici din timpul starii de urgența, unele dintre acestea fiind semnalate de inspectorii Curții. In perioada starii de urgența și apoi de alerta, Guvernul…

- Fostul primar al Constanței, Radu Mazare, este la un pas sa scape de toate dosarele in care este pus sub acuzare sau trimis in judecata. Motivul: și in cazul lui, ca și in cazul Elenei Udrea se aplica principiul specialitații. Curtea de Apel Constanța a decis, marți, in Camera preliminara, sa anuleze…

- Elena Udrea ar putea scapa de toate dosarele aflate pe rolul Parchetelor sau instanțelor din Romania. Ajutorul nesperat i-a venit fostului ministrului din partea unei judecatoare a Curții de Apel București (CAB), și nu din partea avocaților așa cum era de așteptat. Marți, la dezbaterile in dosarul…

- Parchetul Curții de Apel București a deschis un dosar penal in care ancheteaza, printre altele, fapte legate de consumul de alcool și pilotarea unui avion fara documente de certificare, in urma accidentul aviatic care a avut loc sambata la Letca Noua, in judetul Giurgiu, soldat cu doi morti. “Un avion…

- Marilena Nedelcu Spre deosebire de bolile reumatice degenerative cu care se confrunta mare parte din populația cu varsta de peste 60 de ani, afecțiunile reumatice inflamatoare pot aparea la orice varsta și afecteaza, din pacate, multe persoane tinere. Cel mai mare inamic al pacientului care sufera de…