Fostul europarlamentar PSD Ioan Mircea Pașcu a fost și el angajat consultant la Banca Naționala (BNR), intr-un post similar cu cel al Vioricai Dancila , a confirmat pentru G4Media.ro biroul de presa al bancii centrale. Pentru angajarea in acest post, Pașcu a depus un dosar și a trecut de un interviu. Ioan Mircea Pașcu a fost europarlamentar și parlamentar PSD, fiind in anii 90 unul dintre liderii partidului fondat de Ion Iliescu. El a fost consilier prezidențial cand președintele Romaniei era Ion Iliescu, apoi secretar de stat și ministru al Apararii. Ioan Mircea Pașcu este licentiat in stiinte…