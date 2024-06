Moneda națională s-a depreciat, joi, în tranzacțiile oficiale, în raport cu euro Moneda naționala s-a depreciat, in tranzacțiile de joi, de la Banca Naționala a Romaniei, fața de euro, lira sterlina și francul elvețian. Un euro a fost cotat la 4,9763 lei, francul elvețian, la 5,1297 lei, iar lira sterlina a fost tranzacționata la 5,8466 lei. In raport cu dolarul american, leul s-a apreciat, pana la 4,5740 […] The post Moneda naționala s-a depreciat, joi, in tranzacțiile oficiale, in raport cu euro appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Moneda naționala s-a depreciat, in tranzacțiile de joi, de la Banca Naționala a Romaniei, fața de euro, lira sterlina și francul elvețian. Un euro a fost cotat la 4,9763 lei, francul elvețian, la 5,1297 lei, iar lira sterlina a fost tranzacționata la 5,8466 lei. In raport cu dolarul american, leul s-a…

- Cursul valutar, publicat, miercuri, de Banca Nationala a Romaniei (BNR) arata o depreciere, pentru a treia zi consecutiv, a leului, fața de francul elvețian. Un franc elvețian (CHF) a fost cotat la 5,1273 lei, cel mai ridicat nivel inregistrat din 19 aprilie 2024 si pana in prezent. Leul romanesc a…

- Leul s-a depreciat, miercuri, in tranzacțiile de la Banca Naționala a Romaniei (BNR), fața de moneda unica europeana și dolarul american. BNR a anunțat un curs de referința de 4,9762 lei pentru un euro, de la un curs de 4,9759 lei, inregistrat marți. Dolarul a ajuns la 4,5851 lei, de la un curs de 4,5755…

- Moneda naționala s-a depreciat, joi, in raport cu euro, in tranzacțiile de la Banca Naționala a Romaniei (BNR), fiind cotat la 9,9757 lei pentru un euro. Și fața de dolarul american, leul a pierdut teren, bancnota verde fiind cotata la 4,5889 lei, fața de 4,5878 lei, miercuri. Lira sterlina și francul…

- Moneda naționala s-a depreciat, luni, in tranzacțiile oficiale, la Banca Naționala a Romaniei (BNR), pana la 4,9765 lei, pentru un euro. Leul a castigat teren in raport cu francul elvetian si cu lira sterlina. Francul elvetian a fost cotat la 5,0892 lei, iar lira sterlina a fost evaluata la 5,7819 lei…

- Leul romanesc a castigat peste doi bani, in raport cu dolarul American, in cotațiile din 10 mai, de la Banca Naționala a Romaniei, la o paritate de 4,6134 lei la un dolar, fiind cea mai puternica consolidare a leului, fața de moneda americana, din 10 aprilie 2024 si pana in prezent. In raport cu moneda…

- Moneda naționala s-a apreciat, joi, fiind cotata la 4,9753 lei, pentru un euro, in cotațiile oficiale la Banca Naționala a Romaniei. Leul a pierdut teren important in raport cu dolarul american, francul elvețian și lira sterlina. Dolarul american a ajuns sa fie cotat la 4,6364 lei, francul elvetian…

- Moneda nationala s-a depreciat, marti, in raport cu euro, pana la un curs de 4,9682 lei, in crestere cu 0,04 bani (+0,01%) fata de cotatia anterioara, de 4,9678 lei, conform datelor Bancii Nationale a Romaniei (BNR). Totodata, in raport cu dolarul, valoarea leului a crescut, moneda americana fiind cotata…