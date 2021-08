Stiri pe aceeasi tema

- Florin Cițu strange oameni pentru finala din 25 septembrie de la Congresul PNL, cand se pune in joc postul de președinte al PNL. Ciprian Pandea, senator și președinte al filialei județene a PNL Calarași, și-a declarat susținerea pentru actualul premier in competiția pentru funcția suprema intre liberali…

- Presedintele filialei PNL Prahova, Iulian Dumitrescu, si-a anuntat, joi, pe Facebook, sustinerea fata de Florin Citu pentru functia de presedinte al partidului, dar si faptul ca vizeaza o functie de prim-vicepresedinte al PNL la Congresul din septembrie.

- Chestorul Senatului, Sergiu Vlad, de la (USR PLUS), o acuza pe Diana Șoșoaca, senator independent, ca l-a agresat fizic marți, in timpul dezbaterilor moțiunii de cenzura inițiata de PSD. „Am luat sacul din fața domnului prim-ministru și l-am scos din sala de plen. A venit duua mine și mi-a…

- "Vreau sa va spun ca mie nu imi plac declaratiile astea, ca eu sunt cu Citu, eu sunt cu Orban . Le-am si cerut colegilor mei sa fie mai discreti in a spune ca sunt cu Orban. Pe de alta parte, sigur ca cineva are nevoie sa creeze o senzatie ca are un oarecare sprijin si din cauza asta se dau tot felul…

- Fostul sef al Corpului de control al lui Ludovic Orban, Daniel Dragos Tanasoiu, a lansat un prim atac la adresa lui Florin Citu, care si-a anuntat candidatura la sefia PNL. Tanasoiu sustine ca Florin Citu nu ar fi ajuns nici macar candidat pentru un post de senator fara sustinerea lui Orban.

- Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a declarat, sambata, ca Florin Citu i-a cerut direct sustinerea politica pentru Congresul PNL, acolo unde premierul ar urma sa candideze impotriva lui Ludovic Orban.

- Intrebat daca va candida pentru functia de presedinte al PNL la Congres, Florin Citu spune ca deocamdata nu este un Congres, insa este onorat si responsabilizat de declaratiile primarului Emil Boc.

- Ludovic Orban a declarat ca orice vrea sa candideze la sefia PNL o poate face si, in cazul in care va avea un contracandidat la functia de presedinte al formatiunii, il asigura pe acesta ca va desfasura o campanie corecta, pozitiva si care sa fie spre binele partidului. „Oricine vrea sa candideze, poate…