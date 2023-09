Încă un incident la granița cu Ucraina. Un glonț compatibil cu pușca de asalt Kalașnikov a ajuns în bucătăria unei case din Chilia Un glonț a fost gasit joi intr-o casa din Chilia, in Tulcea, in aproprierea frontierei cu Ucraina. Potrivit autoritaților este vorba despre un proiectil de calibru 7.62 mm, care a patruns prin acoperișul anexei și ulterior prin tavanul din rigips. „In 7 septembrie, in localitatea Chilia, din județul Tulcea, intr-o anexa gospodaresca (bucatarie), a fost […] The post Inca un incident la granița cu Ucraina. Un glonț compatibil cu pușca de asalt Kalașnikov a ajuns in bucataria unei case din Chilia appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Un glonț a fost gasit joi intr-o casa din Chilia, in Tulcea, in aproprierea frontierei cu Ucraina. Porivit autoritaților este vorba despre un glonț de calibru 7.62 mm, care ar fi patruns prin acoperișul anexei și ulterior prin tavanul realizat din rigips.

