- Un incendiu puternic a izbucnit duminica dimineața intr-un apartament din Galați. In urma deflagrației, doua persoane și-au pierdut viața și alte 25 au fost evacuate. O persoana a fost gasita carbonizata in apartamentul in care locuia, iar o femeie de 60 de ani a suferit un stop cardiorespirator ca…

