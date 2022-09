Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Sungorkin, redactorul șef al Komsomolskaia Pravda, cel mai popular ziar din Rusia, a murit la varsta de 68 de ani, dupa ce ar fi suferit un accident vascular cerebral, scrie Meduza , citand publicația și o sursa a agenției ruse de stat TASS . Vladimir Sungorkin era unul dintre susținatorii…

- Tacticile occidentale de „blitzkrieg economic” au eșuat, a declarat luni președintele rus Vladimir Putin, vorbind la o reuniune pe teme economice, informeaza CNN . „Rusia face fața cu incredere presiunii externe și, de fapt, am putea spune, agresiunii financiare și tehnologice din partea unor țari”,…

- In cadrul unui forum economic de la Vladivostok, Vladimir Putin a amenințat ca va intrerupe livrarile de energie daca se vor impune plafoane de preț pentru exporturile de petrol și gaze ale Rusiei, relateaza The Guardian . Liderul rus a calificat drept „stupide” apelurile europene pentru plafonarea…

- Vladimir Putin a semnat saptamana trecuta un decret prin care va crește forța armata activa in Ucraina, cu 137.000 de membri. Cu toate ca numarul militarilor ruși va fi de 1,15 milioane, este improbabil ca aceasta mișcare sa modifice considerabil șansele de caștig ale țarii in razboiul din Ucraina,…

- Tranzactionarea actiunilor a fost oprita la bursa Moscovei timp de aproape o luna din 25 februarie, a doua zi dupa ce presedintele Vladimir Putin a trimis trupe in Ucraina vecina, determinand sanctiuni occidentale menite sa izoleze economic Rusia si apoi contramasuri rusesti. Boris Blohin, seful departamentului…

- Paul Krugman, laureat al Premiului Nobel pentru Economie, afirma ca sancțiunile occidentale istorice impuse impotriva Rusiei din cauza razboiului din Ucraina funcționeaza intr-un mod neașteptat, relateaza Markets Insider . „Rusia nu are probleme in a-și vinde lucrurile dar are multe probleme in a cumpara…

- Politica agresiva a NATO fața de Rusia a provocat o situație tensionata in Europa, a declarat joi purtatorul de cuvant al președinției ruse, Dmitri Peskov, comentand declarațiile secretarului general al NATO, Jens Stoltenberg, potrivit caruia acțiunile Rusiei in Ucraina reprezinta un atac la adresa…

- Jurnalistul rus Dmitri Muratov, redactor-sef al ziarului de investigatie independent Novaia Gazeta, si-a vandut luni la licitatie medalia Premiului Nobel pentru Pace pentru 103,5 milioane de dolari in beneficiul copiilor stramutati in urma conflictului din Ucraina, informeaza AFP. Suma acestei vanzari,…