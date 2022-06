Stiri pe aceeasi tema

- Un nou caz de variola maimuței a fost diagnosticat in Romania, potrivit Ministerului Sanatații . Este vorba de un barbat de 37 de ani. Simptomele au aparut pe data de 18 iunie iar infecția a fost confirmata marți in urma investigațiilor de laborator. Pacientul are o forma ușoara a bolii și este izolat…

- Al patrulea caz de variola maimuței a fost confirmat azi și este contactul primului caz detectat in țara noastra, transmite Ministerul Sanatații. Este vorba de un barbat in varsta de 36 de ani, care s-a prezentat ieri la un spital din București ”Simptomele au aparut pe data de 12 iunie. Starea de sanatate…

- Este vorba de un barbat in varsta de 31 de ani, care s-a prezentat marți la un spital din București. Simptomele au aparut pe data de 10 iunie. Starea generala a pacientului este buna. Acesta a ramas internat, a precizat, miercuri dimineața, Ministerul Sanatații. Nu are istoric de calatorie, conform…