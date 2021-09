Stiri pe aceeasi tema

- Oficialul a precizat ca aeronava ruseasca An-26 desfașura un zbor tehnic cand sistemele de comunicare nu au mai transmis semnale, la o distanța de doar 38 de km de aeroportul din Khabarovsk, potrivit oficialului.Acesta a subliniat ca operațiunea de cautare este dificila din cauza condițiilor meteo nefavorabile,…

- Un avion militar de transport cu șase persoane la bord a disparut de pe radare in regiunea Habarovsk din Extremul Orient al Rusiei, a anunțat Ministerul Situațiilor de Urgența, citat de The Moscow Times.

- Ministerul rus al Apararii a anunțat sâmbata ca cinci pompieri ruși și trei cetațeni turci se aflau la bordul unui un avion rusesc pentru stingerea incendiilor care s-a prabușit în Turcia, transmite agenția rusa Interfax, preluata de Reuters.Aparatul de tip Be-200 s-a prabușit în…

- Un muncitor a murit din cauza arsurilor, iar alti sase au fost raniti foarte grav intr-un incendiu care a izbucnit intr-o uzina chimica in sudul Rusiei, potrivit autoritatilor si agentiilor ruse de presa,informeaza News.ro . Potrivit unor prime estimari, munictori ”insuficient de calificati” au ”incalcat…

- Camera video instalata pe drona a inregistrat momentul in care șoimul uriaș s-a napustit asupra dispozitivului de zbor, la altitudinea de 700 de metri. Totul s-a intamplat in toamna anului trecut, deasupra peninsulei Kamchatka din estul Rusiei, potrivit Digi 24 . Pilotul dronei, care posteaza in mediul…

- Un avion de tip An-28 care a ”disparut” de pe radar vineri in regiunea Tomsk, in Siberia, cu 17 persoane la bord a fost localizat si s-au observat supravietuitori, anunta serviciile ruse de salvare, relateaza AFP, citat de news.ro ”Locul in care avionul a aterizat de urgenta a fost localizat.…

- Un avion rusesc cu 28 de oameni la bord a disparut de pe radar in peninsula Kamchatka, potrivit Hotnews care citeaza agenția rusa TASS. Avionul a pierdut, marți, contactul cu turnul de control in timp ce incerca sa aterizeze. Avionul AN-26 efectua legatura intre Petropavlovsk-Kamciatsk si Palana, in…

- Un elicopter militar rusesc s-a prabusit joi seara in regiunea Gatcina, in apropiere de Sankt Petersburg, in nord-vestul Rusiei. In urma impactului, toți cei trei membri ai echipajului și-au pierdut viața, au anuntat autoritatile locale, potrivit Afp, citata de Agerpres . ”Au fost primite informatii…