Vladimir Putin se afla la putere in Rusia din anul 2000, mai mult decat orice lider de la Kremlin de la dictatorul sovietic Iosif Stalin incoace. In timp ce se pregatește pentru un al cincilea mandat de președinte, la varsta de 71 de ani, orice aparența de opoziție a disparut și nu prea exista nimic care sa-l impiedice sa ramana, daca vrea, pana in 2036, scrie BBC.Și totuși, a fost aproape intamplator faptul ca acest om puțin cunoscut, fost membru al KGB, a fost selectat pentru a merge la Kremlin. S-a aflat la locul potrivit și la momentul potrivit in cercul intim al predecesorului Boris Elțin.Vladimir…