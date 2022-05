Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarile de deszapezire de pe Transalpina continua și joi. Drumarii au ajuns la zapada de 1,5 metri. Este folosita și o drona pentru monitorizarea traseului dintre Ranca și Obarșia Lotrului. „Incepand de ieri, 4 mai, am inceput activitațile specifice de indepartare a zapezii de pe partea carosabila…

- Aleșii municipiului Iași dezbat zeci de proiecte legate de aprobarea unor noi bugete și investiții in oraș, printre care și situația parcarilor din oraș. Demersurile pentru o mai buna exploatare a domeniului public privind parcarea autovehiculelor in Municipiul Iași vor fi dezbatute in ședința ordinara…

- Incalzirea vremii a facut posibila și redeschiderea șantierelor, așa incat mai multe proiecte de modernizare de artere rutiere incep in aceasta perioada. In cursul zilei de 23 martie primarul Mihai Chirica a semnat ordinul de incepere a lucrarilor in cadrul contractului pentru modernizarea strazilor…

- Incalzirea vremii a facut posibila și redeschiderea șantierelor, așa incat mai multe proiecte de modernizare de artere rutiere incep in aceasta perioada. *** In cursul zilei de 23 martie primarul Mihai Chirica a semnat ordinul de incepere a lucrarilor in cadrul contractului pentru modernizarea strazilor…

- Municipalitatea a demarat lucrarile in cadrul proiectului „Reabilitare cale de rulare tramvai limita municipiului Iași – Rond Dancu”. Investiția presupune reabilitarea caii de rulare a tramvaielor pe o distanța de 650 de metri de cale simpla de rulare, din care 225 de metri de cale dubla de rulare in…

- La Colegiul Național „Nicu Gane” din Fatliceni se organizeaza o licitație online cu scop caritabil. Elevii inimoși și alți colaboratori foarte talentați iși doneaza lucrarile pentru a le veni in ajutor refugiaților din Ucraina. Lucrarile sunt selectate de Anca Șoldanescu, profesor de arte plastice la…

- Joi, 3 martie, a fost predat catre constructor amplasamentul unui alt proiect important al Consiliului Județean Argeș, cu finanțare europeana, privind valorificarea patrimoniului cultural și dezvoltarea turismului. “Restaurarea Galeriei de Arta „Rudolf Schweitzer – Cumpana”- consolidarea, protejarea…

- La data de 23 februarie 2022, politistii Secției 2 Politie Rurala Vințu de Jos au identificat doi tineri, de 16 și 22 de ani și o femeie, de 33 de ani, toți din comuna Șibot, ca persoane banuite de savarsirea unor furturi. In sarcina acestora, s-a retinut faptul ca, in perioada ianuarie – februarie…