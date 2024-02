Stiri pe aceeasi tema

- Al Bano este alaturi de fermierii italieni. Cu sufletul este insa și el fermier. Masurile il afecteaza. Sectorul agricol se confrunta cu costuri mari și profit redus, este de parere cantarețul. Al Bano are o ferma de 150 de hectare, cu vița de vie și plantații de maslini, vorbește in cunoștința de…

- Ministrul de Interne James Cleverly a anuntat luni in Parlamernt masuri in vederea unei restrictionari dure a migratiei in regat, potrivit AFP. Britanicii refuza romani pe banda rulanta. Suntem țara UE cu cel mai mare numar de cetațeni respinși la intrarea in Marea Britanie, dupa Brexit Una dintre aceste…

- O minora, fosta pacienta a medicului șpagar Gheorghe Burnei, iși joaca ultima carte, dupa ce a primit o veste devastatoare: judecatorii i-au respins cererea și au obligat-o sa plateasca 20.000 de lei.

- Lovitura dura pentru iubitorii muntelui. Ordonanța masurilor fiscale ar putea sa ne lase fara SALVATORI MONTANI, scriu colegii de la Cotidianul de Hunedoara. Daca veți merge la munte, in drumeție sau la schi și veți avea nevoie de ajutor din partea Salvamontului, este posibil sa nu-l primiți. Sau sa-l…

- Peste 200 de membri ai mafiei au fost condamnați la un total de 2.200 de ani de inchisoare in urma unui proces desfașurat in Italia.Procesul de trei ani a implicat mafioți, antreprenori și politicieni și a inclus acuzații de crima, corupție, trafic de droguri, spalare de bani și extorcare, potrivit…

- De parca procesul in care este acuzat, alaturi de alți bombardieri cu epoleți de la Secția 16, de lipsire de libertate și tortura nu era de ajuns, Dorin Nine, care pana mai ieri calca oameni și ii strangea de gat, apoi era scos nevinonat de procurori, trebuie sa dea explicații in fața instanței, intr-un…

- Marcel Ciolacu a fost prezent la Summit-ul Autoritaților Publice Locale din Romania. Premierul a atras atenția edililor și i-a sfatuit sa implementeze „proiecte regionale majore cu care sa mergem la Uniunea Europeana” In cadrul Summit-ului, Marcel Ciolacu a mai precizat ca zicala „capul plecat sabia…

- Ciolacu: Nu cred ca exista o prostie mai mare decat expresia 'capul plecat sabia nu-l taie' - VIDEOPremierul Marcel Ciolacu le-a dezvaluit primarilor ca detesta expresia „capul plecat sabia nu-l taie”.„Nu cred ca exista o prostie mai mare decat expresia 'capul plecat sabia nu-l taie'. Trebuie sa…