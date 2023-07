Încă o boală provocată de poluarea aerului care poate duce la pierderea vederii Cercetatorii francezi transmit ca poluarea aerului poate afecta nervului optic pana la pierderea vederii. Lista bolilor provocate de poluarea aerului este mare și cunoscuta. Poluarea aerului are impact asupra sistemului respirator, cu creșterea riscului de cancer pulmonar. Numeroase studii de data recenta indica faptul ca poluarea aerului este implicata și in cazurile de autism, demența Alzheimer și probleme cardiace. Din pacate, la aceasta lista se mai adauga și glaucomnul. Sa notam ca glaucomul este o boala neurodegenerativa a nervului optic, a doua cauza de orbire, la nivel global. Legatura… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

