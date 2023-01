Stiri pe aceeasi tema

- Comuna Cislau ramane fara primar in urma unei hotarari definitive a unei instanțe a Curții de Apel Ploiești, care i-a respins acestuia ultima cale de atac excepționala impotriva unei decizii de condamnare la inchisoare cu suspendare pentru o infracțiune de abuz in serviciu. Astfel, aceasta unitate administrativ-teritoriala…

- Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) este singurul partid parlamentar din actualul Legislativ care a ramas fara aproximativ 20 la suta dintre aleșii inițial. Astfel, din decembrie 2020 cand AUR intra in Parlament cu 47 de parlamentari, astazi a ajuns la 38. Ultimul parlamentar pe care AUR l-a pierdut…

- Pompierii buzoieni sunt din nou in misiune! Vantul a mai doborat un copac, de data aceasta pe strada Dorobanți, din municipiul Buzau. Potrivit reprezentanților ISU, copacul a cazut pe acoperișul unei case. Articolul Inca un copac doborat de vant! apare prima data in Opinia Buzau .

- In ziua de 22 decembrie, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Buzau au fost sesizați de catre un buzoian cu privire la faptul ca o persoana din blocul in care acesta locuiește s-a racordat ilegal la conducta de gaze. La fața locului s-au deplasat polițiști, echipaje de pompieri și reprezentanți…

- Ultimul meci din acest an al HC Buzau s-a soldat cu un nou eșec pentru echipa buzoiana, care a cedat pe teren propriu in fața Poli Timișoara. Oaspeții s-au impus cu 29-27 (13-15), dupa ce au reușit, in a doua repriza, sa recupereze avantajul cu care buzoienii au incheiat prima parte a meciului. Dupa…

- O noua, noi plecari de la Ripensia Timisoara. Diviziona secunda de fotbal a anuntat azi plecarile cu numarul 4 si 5 din aceasta pauza competitionala. E vorba de reziliere, de comun acord, cu mijlocasii Mihai Ene și Razvan Mogoș. Ene (23 ani) a sosit la „Ripi” in vara lui 2020. A adunat 42 de prezente…

- Pe langa cele 92,2 milioane de euro primite de Primaria Buzau pentru reabilitarea energetica și consolidarea seismica a 30 de blocuri de locuințe, municipalitatea a mai semnat un contract pentru alte 10 blocuri aflate in mai multe cartiere din oraș. Noul contract are o valoare de aproape 11 milioane…

- Traian Gh. CRISTEA Daca o scriere reuseste sa trimita raze de lumina pana in adancul sufletului nostru, se poate spune ca aceasta este, cu certitudine, valoroasa, fiindca va determina mutatii benefice in conduita cititorilor receptivi. Un exemplu elocvent il constituie si noua carte a scriitorului Sava…