Ministerul de Externe a transmis o actualizare și arata ca inca doi romani au fost implicați in uriașul accident din Ungaria. In total, 5 cetațeni romani au fost implicați in accident, iar doi dintre ei au avut nevoie de spitalizare.

”In continuarea precizarilor de presa din data de 11 martie 2023 (http://www.mae.ro/node/61280), Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza ca Ambasada Romaniei la Budapesta a fost contactata prin intermediul numarului de telefon de urgența al misiunii diplomatice de catre alți doi cetațeni romani implicați in accidentul rutier produs pe autostrada M1 din Ungaria,…