- In cursul zilei de luni au fost carantinate, in județul Timiș, 214 persoane și au intrat in izolare alte 184 de persoane. Numarul de persoane confirmate cu COVID-19 in ultimele 24 de ore se ridica la 272. Localitațile unde au aparut infectarile sunt: Timișoara –165, Lugoj -6, Buziaș-3, Ciacova-2, Deta-1,…

- In cursul zilei de ieri au fost carantinate, in județul Timiș, 32 de persoane și au intrat in izolare 162 de persoane. 184 de persoane au fost confirmate cu COVID-19 in ultimele 24 de ore. Localitațile unde au aparut noi infectari sunt: Timișoara –91, Lugoj -8, Buziaș-1, Faget-1, Gataia-2, Jimbolia-1,…

- In județul Timiș au fost efectuate 2.168 de teste in ultimele 24 de ore, dintre care 236 au fost pozitive. Cele mai multe cazuri noi sunt in Timișoara –140, Lugoj -15, Buziaș -4, Deta-2, Faget-1, Gataia -1, Jimbolia-2, Recaș-4, Sannicolau Mare-2, Banloc-1, Belinț-2, Birda-1, Boldur-3, Cenad – 2, Coșteiu …

- Autoritațile au anunțat ca, foarte probabil, din luna ianuarie 2021 va incepe campania de vaccinare impotriva COVID-19, iar in județul Timiș vor fi organizate 32 de centre de vaccinare. Dintre cele 32 de centre de vaccinare, 17 vor funcționa la Timișoara, 2 la Lugoj și cate un centru la Faget,…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost depistate 315 cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 2.534 de teste efectuate. Cazurile noi sunt din Timișoara – 148, Lugoj – 16, Buziaș – 1, Deta – 1, Faget – 2, Gataia – 1, Jimbolia […]…

- Dupa cum au anunțat autoritațile, in ultimele 24 de ore, la Lugoj, oraș aflat in carantina, au fost inregistrate 12 cazuri noi de COVID-19, iar rata de infectare a scazut de la 6 cazuri la mia de locuitori, ieri, la 5,2 cazuri/1000 de locuitori, in aceasta dimineața. In ultimele 24 de ore,…

- La doar o zi dupa instaurarea carantinei in Lugoj, rata de infectare cu noul coronavirus a scazut semnificativ in municipiu, de la 6,94 (duminica) la 6 cazuri la mia de locuitori (in aceasta dimineața). Conform Instituției Prefectului Timiș, in aceasta dimineața, localitațile unde rata de…

- Rata de infectare a scazut in Timișoara, coborand sub 8 la 7,72. Alte localitaț cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1000 locuitori sunt: Lugoj – 7,05; Buziaș – 3,15; Ciacova – 3,16; Faget – 3,37; Gataia -5,54 ; Jimbolia- 5,81; Recaș – 4,55; Sannicolau Mare -7,61; Barna – 3,29; Becicherecu…