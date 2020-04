Inca doua județe din Romania ii obliga pe localnici sa iși acopere nasul și gura cand ies din casa. Astfel, ieșenii vor trebui sa iși acopere gura și nasul cand sunt in mijloacele de transport in comun sau in magazine, farmacii sau in instituții publice. In Maramureș, masura va fi aplicata in tot ceea ce The post Inca 2 județe impun masca in spațiul public appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .