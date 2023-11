Stiri pe aceeasi tema

- Netanyahu dupa eliberarea primilor israelieni: 'Suntem hotarati sa aducem toti ostaticii' inapoi in IsraelPremierul israelian Bejnamin Netanyahu anunta vineri seara ca este ”hotarat”, impreuna cu Guvernul sau, ”sa aduca (acasa) toti ostaticii” Hamas, dupa eliberarea a 13 israelieni in cadrul unui…

- 24 de persoane fac parte din grupul ostaticilor eliberati vineri de Hamas, anunta Comitetul International al Crucii Rosii (CICR), relateaza CNN și news.ro. ”Suntem usurati sa confirmam eliberarea in siguranta a 24 de ostatici. Am facilitat eliberarea prin transportarea acestora din (Fasia) Gaza la (punctul…

- Premierul thailandez Srettha Thavisin anunta vineri ca 12 thailandezi tinuti ostatici de Hamas in Fasia Gaza au fost eliberati, relateaza BBC News.Oficiali thailandezi de la ambasada se afla ”pe drum pentru a-i prelua”, anunta el, potrivit news.ro. Srettha Thavisin nu precizeaza locul in care…

- Dupa aproape sapte saptamani de razboi, vin si vesti bune din Fasia Gaza. 13 femei si copii, tinuti ostatici de Hamas, vor fi eliberati astazi, la ora 16. Cu o zi mai tarziu insa decat se anuntase initial. Armistitiul dintre cele doua tabere a intrat in vigoare vineri dimineata si pare sa fie respectat…

- Razboi in Israel, ziua 48. Acordul dintre Israel si Hamas de a elibera ostaticii detinuti de miscarea islamista palestiniana trebuie "amplificat", iar "pauza umanitara" trebuie folosita pentru a se ajunge la "o incetare a focului durabila", a declarat mie

- Eliberarea ostaticilor deținuți de Hamas a fost amanata cel puțin pana vineri. Informațiile inițiale indicau ca ostaticii deținuți de Hamas ar putea fi eliberați chiar joi dimineața. Deși informațiile inițiale indicau ca ostaticii deținuți de Hamas ar putea fi eliberați chiar joi dimineața, directorul…

- Guvernul israelian și Hamas au convenit asupra unui armistițiu de 4 zile in Fașia Gaza, timp in care vor fi eliberați 50 de ostatici deținuți de palestinieni și 150 de prizonieri palestinieni din Israel. Cotidianul Times of Israel scrie ca guvernul a anunțat o prelungire cu o zi a acordului de incetare…

- Guvernul SUA a facut presiuni asupra Israelului pentru a amana invazia iminenta din Fașia Gaza pentru a permite eliberarea mai multor ostatici de catre Hamas, dar și pentru a permite intrarea ajutoarelor in Gaza, potrivit a doua surse informate despre discuții, informeaza CNN.Eliberarea a doi americani…