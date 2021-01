Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul pentru securitate nationala al presedintelui american Joe Biden, Jake Sullivan, a declarat vineri ca Statele Unite trebuie sa fie pregatite sa impuna costuri Chinei pentru actiunile impotriva musulmanilor uiguri din Xinjiang, inasprirea legislatiei din Hong Kong si amenintarile la adresa…

- Sullivan a afirmat la un eveniment de la United States Institute of Peace ca Washingtonul trebuie sa vorbeasca cu claritate si cu consistenta in aceste probleme. Acesta a spus ca Statele Unite trebuie ”sa fie pregatite sa actioneze si sa impuna costuri pentru ceea ce face China in Xinjiang, ceea ce…

- China avertizeaza Taiwan ca “independența inseamna razboi”, la cateva zile dupa ce Beijingul a suplimentat numarul avioanelor de lupta din apropierea insulei. “Transmitem serios forțelor independenței din Taiwan: cei care se joaca cu focul se vor arde singuri, iar independența Taiwanului inseamna razboi”,…

- Statul roman iși pastreaza loialitatea fața de americani, dar nu face exces de zel. Investițiile militare raman la limita cea mai de jos, proiectele energetice sunt modeste, legislația croita impotriva investitorilor se schimba greu, iar unele intrebari puse de partenerul strategic, cel mai important,…

- Seful diplomatiei Statelor Unite, Mike Pompeo, a anulat sambata toate restrictiile care le-au fost impuse de-a lungul anilor responsabililor americani in contactele cu Taiwanul. „Departamentul de Stat a creat restrictii interne complexe pentru a reglementa interactiunile diplomatilor nostri, militarilor…

- Statele Unite au anunțat luni o noua înasprire a vizelor pentru oficialii chinezi pentru a interzice intrarea în Statele Unite a tuturor celor suspectați de încalcarea drepturilor omului, potrivit AFP.Noile restricții vor afecta „toți oficialii Partidului Comunist Chinez…

- Statele Unite au anuntat vineri ca au eliminat de pe lista neagra a organizatiilor teroriste un grup musulman chinez citat in mod regulat de Beijing in justificarea represiunilor masive pe care le desfasoara in regiunea de vest a Chinei, transmite AFP.Secretarul de stat american Mike Pompeo…

