- Inaki Urdangarin, cumnatul regelui Felipe al VI-lea al Spaniei, a pierdut apelul facut dupa ce a fost condamnat, in 2017, la sase ani si trei luni de inchisoare pentru frauda si evaziune fiscala si va sta in spatele gratiilor cinci ani si zece luni, potrivit presei spaniole.

- Fostul primar al municipiului Calafat, Mircea Guta, a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Craiova la 4 ani si 11 luni de inchisoare cu executare pentru abuz in serviciu si luare de mita. In acelasi dosar, instanta l-a condamnat pe Constantin Coman, zis Dacul, bulibasa romilor din Draganesti-Olt,…

- In anturajul Generatiei lui Hagi, pe care o reprezinta azi Lupescu, am fost pentru prima data in 1997, cand am zburat cu echipa nationala in Palma de Mallorca, unde urma sa joace un amical impotriva Spaniei. Eram doar de un an si jumatate in presa, dar recunosc cu maxima modestie ca, in cazul meu, talentul…

- Fostul presedinte brazilian Luiz Inacio Lula da Silva, care are de ispasit o pedeapsa de 12 ani si o luna de închisoare pentru coruptie, s-a predat Politiei, scrie Reuters. Lula a fost dus de politie în orasul sudic Curitiba, unde a fost judecat si condamnat la sfârsitul…

- Unul dintre primarii “veterani” din judetul Prahova, care ocupa aceasta funcție de 14 ani și este considerat un mic “baron” cu multa influența pe plan local, a fost condamnat la inchisoare cu suspendare dupa ce și ar fi ajutat niste rude cu bani, dar nu din buzunarul propriu, ci din bugetul primariei.…