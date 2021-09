Înainte de a-ţi trimite crucea pe care o duci, Dumnezeu a privit-o cu ochii Săi… Inainte de a-ti trimite crucea pe care o duci, Dumnezeu a privit-o cu ochii Sai cei preafrumosi, a examinat-o cu ratiunea Sa dumnezeiasca, a verificat-o cu dreptatea Sa neajunsa, a incalzit-o in inima Sa cea plina de iubire, a cantarit-o in mainile Sale pline de afectiune, ca nu cumva sa fie mai grea decat […] The post Inainte de a-ti trimite crucea pe care o duci, Dumnezeu a privit-o cu ochii Sai… appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- “Adancindu-ne in felul de vietuire al crestinilor dupa Dumnezeu, vedem patru feluri de vietuiri: Fecioria, Casatoria, Curatia si Calugaria. Aceste patru feluri de vietuire crestineasca asezandu-le in cele patru parti ale punctelor cardinale, avem astfel in fata noastra aidoma, stralucitorul semn al…

- Dupa ce in urma festivalului Untold, orașul a untoldajuns la o rata de infectare de peste 2 la mie, iar numarul total al infectarilor de la festival vor fi vizibile abia dupa doua saptamani,asta nu i-a i-a impiedicat pe clujeni sa organizeze un nou festival de amploare. Zeci de mii de oameni au petrecut…

- Dupa ce in urma festivalului Untold, orașul a untoldajuns la o rata de infectare de peste 2 la mie, iar numarul total al infectarilor de la festival vor fi vizibile abia dupa doua saptamani,asta nu i-a i-a impiedicat pe clujeni sa organizeze un nou festival de amploare. Zeci de mii de oameni au petrecut…

- Președintele Senatului, Anca Dragu, a anunțat ca va trimite o sesizare catre Curtea Constituționala prin care solicita judecatorilor sa-l oblige pe Florin Cițu sa trimita propunerile de miniștri in Parlament, care vor fi numiți in locul miniștrilor USR-PLUS. ”Cer obligarea primului-ministru de a formula…

- Cseke Attila, ministrul interimar al Sanatatii, a solicitat reprezentantilor directiilor de sanatate publica sa faca verificari in spitalele de la nivelul fiecarui judet. ”Nu ma intereseaza cifre pe hartie. Vreau sa mergeti sa verificati in spitale astfel incat tot ce raportati sa fie real”, le-a transmis…

- Nu ar trebui sa ne intereseze niciodata parerea personala a cuiva despre noi. Conteaza doar parerea lui Dumnezeu, fiindca ajuta la mantuirea noastra. Tocmai pentru ca traim ca in fotografie, in imagine, in imitație; tocmai pentru ca traim un curriculum vitae, tocmai pentru ca traim artificial, ne…

- Autoritațile romane au trimis, vineri, 100.800 de doze de vaccin AstraZeneca Republicii Ucraina, in vederea gestionarii pandemiei impotriva COVID-19. Dozele de vaccin anti COVID-19, acordate cu titlu gratuit, ca ajutor umanitar, reprezinta numarul de doze achizitionate de Ministerul Sanatatii si livrate…

- Intamplarea a avut loc luni seara, in zona Piața Romana, chiar sub ochii unui echipaj de poliție aflat in patrulare, in zona. Un șofer a fost surprins, aruncand pe geamul mașinii, un plic in interiorul altei mașini. La o cercetare rapida polițiștii au descoperit ca in plic erau aproximativ 45.000 de…