- Schimb de replici intre Piedone și Cirstoiu. Carstoiu il acuza ca este singurul primar care nu i-a raspuns la telefon, in timp ce Piedone ii raspunde in stilul caracteristic: ”Aud ca m-ai sunat cu taxa inversa, acum o vreme! Cred ca-n momentul ala ii sudam un genunchi nou unei roabe obosita de treburi!…

- Albania’s Parliament votes Thursday on a deal with Italy to hold thousands of migrants rescued in international waters by the Italian authorities while their asylum applications are processed, according to AP News. Under the five-year deal, Albania would shelter up to 3,000 migrants at any one time.…

- Pompierii au intervenit, marti dimineata, pentru stingerea unui incendiu produs la un vagon de tren, la Titu, in judetul Dambovita. ”Interventie in cazul unui incendiu produs la un vagon de tren in orasul Titu. Din primele informatii fara victime”, a anunțat ISU Dambovita. Pentru stingerea incendiului…

- Campania „Ilfov, prin ochii tai”, demarata de Consiliul Județean Ilfov, a ajutat deja mii de locuitori sa vada mai bine. Potrivit președintelui Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, au fost oferite gratuit peste 16.000 de perechi de ochelari, foarte mulți oameni avand nevoie de cate doua perechi,…

- O operațiune de dezinformare menita sa discrediteze acțiunile in onoarea lui Alexei Navalnii a fost lansata pe rețelele de socializare vineri, dupa apariția informației privind moartea opozantului rus. Grupul „Antibot4Navalny”, specializat in identificarea și analiza operațiunilor de influența legate…

- Germany said on Wednesday it would probably prolong the checks on its eastern border it launched last autumn to curb migration and extend the controls to all borders when it hosts the Euro 2024 football tournament, according to Euractiv. “The illegal migration figures have indeed decreased, but we still…

- CJ Ilfov a anunțat ca 597 de ochelari cu dioptrii au fost oferiți gratuit in prima saptamana a campaniei ”Ilfov, prin ochii tai”, in localitațile Ciolpani și Afumați. In cadrul programului ,,Ilfov, prin ochii tai”, desfașurat in perioada 29.01.2024 – 02.02.2024, locuitorii din Ilfov au avut oportunitatea…

- Un barbat de 46 de ani a fost reținut dupa ce a bagat panica intr-o intreaga zona din centrul Capitalei– a tras cu pistolul de airsoft și cu praștia, inspre balcoanele blocurilor din jurul sau și catre un tramvai care trecea prin zona Banu Manta. Reprezentantii Politiei Capitalei au anuntat, vineri,…