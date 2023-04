Stiri pe aceeasi tema

- In Vinerea Luminata, in comuna Costesti agheasma curge la robinet, adusa prin conducta de alimentare cu apa a localitatii, care are ca sursa 44 de izvoare de la poalele masivului Buila-Vanturarita si care sunt sfintite in fiecare an de preotii din localitate in sarbatoarea Izvorului Tamaduirii.Izvoarele…

- Traficul rutier este oprit din nou pe DN 7 – centura orasului Calimanesti, judetul Valcea, dupa ce ploile abundente au reactivat caderile de pietre de pe versanti. ”Azi-noapte, ora 00.30, din cauza precipitatiilor abundente – atentionare hidrologica, au fost reactivate caderi de pietre de pe versanti…

- Traficul rutier este oprit din nou pe DN 7 – centura orasului Calimanesti, judetul Valcea, dupa ce ploile abundente au reactivat caderile de pietre de pe versanti. ”Azi-noapte, ora 00.30, din cauza precipitatiilor abundente – atentionare hidrologica, au fost reactivate caderi de pietre de pe versanti…

- Vremea capricioasa face prapad in județul Valcea: pietre care cad de pe versanți, pe Valea Oltului, mașini luate de ape. Furia naturii se dezlanțuie. Pompierii din Valcea au scos din paraul Pesceana un autoturism Dacia 1310. Mașina a ramas blocata in municipiul Dragașani dupa ce șoferul a incercat…

- O locomotiva care impingea un tren de marfa alcatuit din 25 de vagoane incarcate cu carbune a deraiat, marti, in zona localitatii Cernisoara din judetul Valcea, pe o ruta pe care circula doar trenuri de marfa. In urma accidentului, rezervorul locomotivei s-a spart si circa doua tone de motorina s-au…

- Meteorologii au emis, vineri dimineata, mai multe atentionari nowcasting Cod galben de vant puternic, valabile in urmatoarele ore in zonele montane din sapte judete. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), pana la ora 10:00, la altitudini de peste 1.800 de metri din judetele Arges, Prahova,…

- Romanii din mai multe orașe din Oltenia au fugit care incotro in momentul declanșarii cutremurului de 5,7 grade pe scara Richter care s-a produs la ora 15.15 in zona Valcea. Pe rețelele de socializare au aparut imagini dintr-o frizerie din Targu Jiu, unde clienții și frizerii au rupt-o la fuga imediat.…

- Sase state din Europa Centrala, intre care si Romania, cer Uniunii Europene sa ia masuri pentru a atenua problemele cauzate de cresterea importurilor de cereale ucrainene in regiune, plangandu-se ca acest aflux a redus preturile si i-a afectat pe fermierii locali, au declarat oficiali guvernamentali…