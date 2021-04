Stiri pe aceeasi tema

- Patiserii mizeaza pe o crestere semnificativa a vanzarilor de cozonaci in perioada Sarbatorilor Pascale din acest an, in comparatie cu 2020, cand pandemia de coronavirus a redus vanzarile cu peste 50% fata de oferta industriei de morarit si panificatie din anii trecuti, de 7,5 milioane de cozonaci.…

- Ministrul Economiei, Claudiu Nasui, susține ca programe precum Start-up Nation și IMM Recover nu au avut finanțare inca de anul trecut, cand au fost inițiate, tocmai de aceea ritmul va incetini, pana cand va fi gasita finanțare. ”Ieri am avut o intalnire cu doamna Isabel Rauscher, ambasadorul…

- Circa 40% dintre clientii casnici de energie electrica si 30% dintre consumatorii de gaze naturale se afla pe piața concurențiala, a declarat, marti, Zoltan Nagy-Bege, vicepresedintele Autoritatii Nationale de Reglementare în Energie (ANRE), în cadrul unei conferințe organizate de News.ro.…

- La nivelul județului, Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala (AJPIS) Alba a acordat, in anul 2020, beneficii sociale care au revenit unui numar mediu de 93.245 persoane, care au primit, in total, 382.933.739 lei. Potrivit directorului AJPIS Alba, Flaviu Cozuc, fața de anul 2019, numarul…

- Ministerul Economiei are prevazut pentru anul 2021 un buget de 6,6 miliarde de lei, iar 92% va merge pe trei scheme de ajutor de stat, si anume cea pentru Horeca, restanta pentru Start-up Nation si cea destinata filmelor, a anuntat vineri seara, pe Facebook, ministrul de resort, Claudiu Nasui. "Intotdeauna…

- Ministerul Economiei are prevazut pentru anul 2021 un buget de 6,6 miliarde de lei, iar 92% va merge pe trei scheme de ajutor de stat, si anume cea pentru Horeca, restanta pentru Start-up Nation, proiect inființat de PSD in ciuda criticilor PNL, si cea destinata firmelor, a anuntat vineri seara,…

- UiPath, primul unicorn romanesc, a anuntat luni ca a obtinut 750 de milioane de dolari intr-o noua runda de finantare care evalueaza producatorul de software la 35 de miliarde de dolari, inaintea ofertei publice initiale (IPO) asteptate cu interes, care ar urma sa aiba loc anul acesta, transmite…