Stiri pe aceeasi tema

Prefectul de Timis, Mihai Ritivoiu, a atras atentia, luni, ca in mediul scolar din judet are loc o infractiune la mai putin de doua zile. In cele 51 de zile din semestrul al patrulea al anului trecut au fost inregistrate 30 de infractiuni precum loviri, violenta, furturi, potrivit news.ro.

Preșcolarii și elevii se intorc de astazi in salile de curs dupa minivacanța de Ziua Unirii Principatelor Romane, scrie Rador.

O intalnire intre sefii serviciilor de spionaj ruse si americane, in noiembrie, a fost "folositoare", dar nu a condus la niciun "progres important", apreciaza miercuri ministrul rus de externe Serghei Lavrov, relateaza CNN, informeaza News.ro.

Puțini dintre noi iși pot imagina o ieșire in oraș la un food court fara a lua masa cu ajutorul tacamurilor de plastic. Iata insa ca tot ceea ce era normal devine incet, incet, ilegal.

Presedintele Joe Biden a declarat vineri ca "nu exista loc pentru violenta politica" in America, intr-o ceremonie in care a decorat ofiteri de politie care s-au confruntat cu o multime furioasa de sustinatori ai fostului presedinte Donald Trump pe 6 ianuarie 2021, transmite AFP, citat de Agerpres.

Numarul companiilor nou create a crescut cu 3% in primele unsprezece luni din 2022, la aproape 144.000 de entitati, rezultat care va transforma anul 2022 in anul reper din perspectiva spiritului antreprenorial, pragul de 150.000 de firme si PFA-uri urmand sa fie atins la final de an, relateaza Mediafax.

Aproximativ 20 de tornade au avut loc, in noaptea de marti spre miercuri, in sudul Statelor Unite, care au cauzat pagube materiale si au obligat sute de locuitori sa se refugieze in adaposturi, ca masura de precautie, anunta serviciile meteorologice americane NWS, relateaza AFP.