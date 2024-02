Un numar de 16 primari si viceprimari de la PNL, USR, PRO Romania, PMP sau Partidul Republican, au anuntat ca la alegerile locale din 9 iunie vor candida din partea PSD. „Fara foarte multe discutii suplimentare, am bucuria si onoarea sa ii am alaturi de mine pe acesti primari si viceprimari din localitati din Timis, care s-au dedicat comunitatilor care i-au ales. Am bucuria sa-i am alaturi de mine pe primarul din Liebling, Ion Munteanu. Il avem pe primarul din Tomesti, o voce marcanta din PNL Timis. Atunci cand am avut discutii cu el mi-a spus ca ma va critica atunci cand gresesc. Este primarita…