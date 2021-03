Stiri pe aceeasi tema

- Slujba de Inviere se va desfasura normal, cu anunta Patriarhia Romana. Se vor purta masti, se va respecta distantarea sanitara, iar la biserica se va merge pe jos sau cu masina. Conform Patriarhiei, intalnirea de joi organizata de Secretariatul de Stat pentru Culte la sediul Guvernului pe tema conditiilor…

- CHIȘINAU, 10 mart – Sputnik. Republica Moldova va achiziționa suplimentar vaccinuri impotriva COVID-19 pe langa loturile care sunt recepționate de pe platforma COVAX. © Sputnik / Mihai CarausCOVID-19 in Moldova: Procesul de vaccinare poate fi urmarit online Guvernul a identificat bani pentru…

- Ministrul educației, Sorin Cimpeanu, a vorbit, joi, la Antena 3, despre situația in care se vor gasi școlile din țara, in contextul riscului apariției celui de-al treilea val de coronavirus.Sorin Cimpeanu a subliniat ca, in condițiile in care specialiștii din domeniul medical spun ca noile tulpini de…

- Suedia vrea sa construiasca poduri pentru reni, pentru ca autoritațile sa nu fie nevoite sa inchida drumurile din nordul tarii. Primele constructii vor incepe spre finalul anului, in zona de est a orasului Umea.In Suedia, populatia de reni a ajuns la un numar de 250.000 de exemplare, potrivit Mediafax.…

- Pe 19 ianuarie 1889, lungimea totala a cailor fertate construite pe teritoriul Romaniei era de 1.377 km. Prima cale ferata de pe teritoriul actual al Romaniei a fost deschisa in 1854, fiind vorba despre calea ferata Oravita ndash; Bazias din Banat. Astazi, 19 ianuarie 2021, se implinesc 132 de ani de…

- Liderii filialelor județene PNL au ajuns, vineri, la Vila Lac, la un acord privind distribuirea funcțiilor care revin liberalilor in eșaloanele inferioare ale guvernarii, au declarat surse din partid pentru ȘTIRIPESURSE.RO: Primele 20 de filiale PNL la rezultatele electorale vor primi 3 funcții:…

- Premierul Florin Cițu anunța ca salariile bugetarilor vor fi inghețate la nivelul veniturilor din decembrie 2021. Totodata, a fost gasita o soluție pentru prelungirea amanarii ratelor la banci. Florin Cițu a spus ca salariul minim va crește puțin peste rata inflației, respectiv cu 3,1% pentru anul viitor.…

- Primele zece mii de doze de vaccin anti-COVID-19 au ajuns in Romania. Camionul care le transporta va ajunge dimineata la Institutul National de Cercetare Dezvoltare Medico-Militara Cantacuzino din Bucuresti, desemnat Centrul national de stocare a vaccinurilor anti-COVID-19. Sosirea este programata pentru…