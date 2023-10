Un raport al autoritaților norvegiene, de evaluare a raspunsului la Omicron in caminele de batrani, publicat de Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC), arata clar ca vaccinul anti-Covid nu a avut niciun efect asupra virusului. Deși populația europeana a fost forțata, prin diverse metode, sa se vaccineze cu doua sau trei boostere, […] The post In sfarșit, se recunoaște oficial. Vaccinul anti-Covid nu a avut niciun efect asupra virusului first appeared on Ziarul National .